Ибрагимович согласен продлить контракт с Миланом

40-летний швед продолжит играть за «россонери»

  • 31.01.2022 09:38
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Ибрагимович согласен продлить контракт с Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард Златан Ибрагимович готов продлить контракт с итальянским клубом.

Напомним, что текущее соглашение истекает летом 2022 года. Как сообщает источник, шведский футболист вскоре начнет переговоры с клубом.

Новое соглашение будет рассчитано на один год.

В этом сезоне Златан сыграл 19 матчей за «Милан», забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. 

Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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