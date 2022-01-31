Ибрагимович согласен продлить контракт с Миланом

Звездный форвард Златан Ибрагимович готов продлить контракт с итальянским клубом.

Напомним, что текущее соглашение истекает летом 2022 года. Как сообщает источник, шведский футболист вскоре начнет переговоры с клубом.

Новое соглашение будет рассчитано на один год.

В этом сезоне Златан сыграл 19 матчей за «Милан», забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента.