Ибрагимович согласен продлить контракт с Миланом

Звездный форвард Златан Ибрагимович готов продлить контракт с итальянским клубом.
Напомним, что текущее соглашение истекает летом 2022 года. Как сообщает источник, шведский футболист вскоре начнет переговоры с клубом.
Новое соглашение будет рассчитано на один год.
В этом сезоне Златан сыграл 19 матчей за «Милан», забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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