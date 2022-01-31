Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, дебют Коллинс в первой десятке

Элина Свитолина поднялась на две позиции, Барти продолжает доминировать

  • 31.01.2022 09:54
  • 982 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, дебют Коллинс в первой десятке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Женская теннисная ассоциация опубликовала рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии. На первой строчке укрепилась Эшли Барти, которая уверенно завоевала трофей на кортах Мельбурна. Финалистка Даниэль Коллинс поднялась с 30-й позиции на десятую, обеспечив себе дебют в топ-10 в возрасте 28 лет.
 
Лучшего результата в карьере достигла полька Ига Свёнтек, теперь она четвертая. Немного потеряли испанки Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт. Покинула десятку Онс Жабер из Туниса.
 
Из любопытных изменений стоит отметить падение экс-чемпионок Australian Open Наоми Осаки и Софии Кенин. С новой недели японка расположилась на 85-й позиции, американка – на 95-й. Серена Уильямс потеряла почти две сотни позиций и теперь 244-я, ее старшая сестра Винус вообще в конце пятой сотни.

Топ-10 рейтинга WTA  


 
Что касается украинок, то Элина Свитолина добавила две строчки и замыкает топ-15. Ангелина Калинина поднялась на одну позицию и снова немного обновила личный рекорд. Марта Костюк также прогрессирует и почти вернулась в первую полусотню. Даяна Ястремская продолжает падение, теперь она на 150-м месте, также теряет позиции Катарина Завацкая, которая сейчас не играет. У других небольшой прогресс.

Украинки в рейтинге WTA  



 
В Чемпионской гонке первые места заняли полуфиналистки Australian Open, что не удивительно. Украинки пока довольно низко. Лучшая – Марта Костюк.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    LomUs17
    online
    LomUs17, 31.01.2022 10:05
    +2
    На тле результатов и позиций в рейтинге бывших звёзд Свитолина ещё неплохо держится.
    Эля, ну соберись, нужно шлем брать вопреки всему. Ты можешь, нужны только настрой и немного везения. Удачи!
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