Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, дебют Коллинс в первой десятке

Женская теннисная ассоциация опубликовала рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии. На первой строчке укрепилась Эшли Барти, которая уверенно завоевала трофей на кортах Мельбурна. Финалистка Даниэль Коллинс поднялась с 30-й позиции на десятую, обеспечив себе дебют в топ-10 в возрасте 28 лет.



Лучшего результата в карьере достигла полька Ига Свёнтек, теперь она четвертая. Немного потеряли испанки Гарбинье Мугуруса и эстонка Анетт Контавейт. Покинула десятку Онс Жабер из Туниса.



Из любопытных изменений стоит отметить падение экс-чемпионок Australian Open Наоми Осаки и Софии Кенин. С новой недели японка расположилась на 85-й позиции, американка – на 95-й. Серена Уильямс потеряла почти две сотни позиций и теперь 244-я, ее старшая сестра Винус вообще в конце пятой сотни.

Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Элина Свитолина добавила две строчки и замыкает топ-15. Ангелина Калинина поднялась на одну позицию и снова немного обновила личный рекорд. Марта Костюк также прогрессирует и почти вернулась в первую полусотню. Даяна Ястремская продолжает падение, теперь она на 150-м месте, также теряет позиции Катарина Завацкая, которая сейчас не играет. У других небольшой прогресс.

Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке первые места заняли полуфиналистки Australian Open, что не удивительно. Украинки пока довольно низко. Лучшая – Марта Костюк.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA