Брюгге обыграл Кортрейк и вернулся на 2-е место, Соболь получил горчичник

«Брюгге» выиграл матч 25-го тура чемпионата Бельгии против «Кортрейка» со счетом 1:0.

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь вышел в основе и провел на поле весь матч. На 72-й минуте он получил желтую карточку.

Единственный гол на 54-й минуте забил форвард Бас Дост. Команда украинца вернулась на вторую позицию в чемпионате.

Чемпионат Бельгии. 25-й тур

Кортрейк – Брюгге – 0:1

Голы: Дост, 54.

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