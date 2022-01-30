Шахтер – Црвена Звезда. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз на товарищеский матч

  • 30.01.2022 22:41
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Шахтер – Црвена Звезда. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на товарищеский матч «Шахтер» – «Црвена Звезда».

«Шахтер» на сборах в Турции после победы над «Вольфсбергером» (4:1) сыграл вничью 0:0 с «Мариуполем».

«Для «Шахтера» матч с «Црвеной Звездой» будет еще одной товарищеской игрой в рамках сборов. Результат здесь не будет выходить на первое место. Сейчас Де Дзерби постепенными шагами приводит команду в игровой тонус. Тренер наигрывает какие-то тактические схемы.

Результат таких матчей трудно спрогнозировать и сказать, кто фаворит. Это товарищеские поединки первого сбора. Матчи проходят под нагрузками. И здесь важны какие-то игровые кондиции. Уже вторую игру в каждом из таймов Де Дзерби использует разных футболистов. Тренер ищет связки, наигрывает футболистов, проверяет новичков. Сейчас задача – привести в тонус футболистов, их мышцы.

Трудно спрогнозировать результат. Но, конечно, мы будем поддерживать «Шахтер». И, наверное, по всем инвестициям, по мастерству футболистов фаворитом поединка является украинская команда. Но вы сами понимаете, что это товарищеские игры, что это сборы. И здесь бывает всякое. Пока что «Шахтер» потихоньку набирает какие-то игровые качества. Думаю, к третьим сборам «Шахтер» достигнет пика своей формы», – сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Црвена Звезда» состоится 31 января. Начало встречи – в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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