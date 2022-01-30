За шаг до перехода в Сампдорию. Супряга успешно прошел медосмотр

Итальянский клуб подпишет форварда «Динамо» на правах аренды

  • 30.01.2022 20:19
  • 1189 просмотров
  • 2 комментария
За шаг до перехода в Сампдорию. Супряга успешно прошел медосмотр
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в итальянскую «Сампдорию».

В данный момент клубы оформляют последние документы, чтобы осуществить сделку.

«Сампдория» арендует Супрягу на 18 месяцев с правом выкупа за €7,5 миллионов.

Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» в августе 2018 года за €6,5 миллионов. В текущем сезоне Владислав провел за киевскую команду 6 матчей во всех турнирах.

Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €4 миллиона.

Источник — gianlucadimarzio.com

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 20:32 (изменен)
    +2
    Давай Влад, удачи , чтобы в следующем генуэзском дерби мы уже болели против Дженоа
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    upl
    upl, 30.01.2022 20:46
    +1
    Есть шанс сыграть в дерби Сампдория - Дженоа. И не расстроить уже Шевченко.
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