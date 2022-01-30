За шаг до перехода в Сампдорию. Супряга успешно прошел медосмотр

21-летний украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в итальянскую «Сампдорию».

В данный момент клубы оформляют последние документы, чтобы осуществить сделку.

«Сампдория» арендует Супрягу на 18 месяцев с правом выкупа за €7,5 миллионов.

Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» в августе 2018 года за €6,5 миллионов. В текущем сезоне Владислав провел за киевскую команду 6 матчей во всех турнирах.

Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €4 миллиона.