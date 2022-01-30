Александр АЛИЕВ: «Денег хватает. Есть друзья, есть квартиры»

Бывший полузащитник «Динамо» рассказал о своем финансовом положении

  • 30.01.2022 19:35
  • 3747 просмотров
  • 2 комментария
Александр АЛИЕВ: «Денег хватает. Есть друзья, есть квартиры»
© YouTube. Александр Алиев

36-летний экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев рассказал о своем благосостоянии.

«Жить есть где, кушать есть что. У меня хватает денег. У меня есть друзья, есть квартиры. Я не сторонник того, чтобы водить людей в квартиру для съемок, хотя сколько раз просили. Я не люблю хвастаться тем, что у меня есть. Квартира — это мое личное, где я сплю. Все у меня хорошо, ребята! В банке счета нет, есть деньги наличными. Машина есть, колеса — все у меня есть», — рассказал Алиев.

Источник — BurBuzz

(51 голос)

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Комментарии
Сначала:
    yan2018
    online
    yan2018, 30.01.2022 20:26
    0
    Счета в банке нет, держу наличку дома. Приходите, забирайте.
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    yan2018
    online
    yan2018, 30.01.2022 20:23
    0
    Квартира у меня есть - я там сплю. Голова тоже есть - я туда ем.
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