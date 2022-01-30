Александр АЛИЕВ: «Денег хватает. Есть друзья, есть квартиры»

36-летний экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев рассказал о своем благосостоянии.

«Жить есть где, кушать есть что. У меня хватает денег. У меня есть друзья, есть квартиры. Я не сторонник того, чтобы водить людей в квартиру для съемок, хотя сколько раз просили. Я не люблю хвастаться тем, что у меня есть. Квартира — это мое личное, где я сплю. Все у меня хорошо, ребята! В банке счета нет, есть деньги наличными. Машина есть, колеса — все у меня есть», — рассказал Алиев.