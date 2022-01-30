ВИДЕО. Почеттино рассказал о связке Месси — Мбаппе и травме Рамоса

Главный тренер парижского ПСЖ Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов перед поединок 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы», который состоится в понедельник, 31 января, в 22:15 по киевскому времени.

«Сможет ли травмированный Серхио Рамос сыграть в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала»? К сожалению, я не смогу ответить на этот вопрос. Потому что нужно будет наблюдать за игроком. Сейчас мы знаем лишь о самом факте травмы Серхио Рамоса. Рассказать о том, когда он сможет принимать участие в матчах, я смогу лишь после того, как он вернется к тренировкам.

Месси хорошо показал себя на тренировках. Ранее он отсутствовал из-за коронавируса. К завтрашнему матчу он полностью готов.

Связка Месси — Мбаппе? Во много успех связки футболистов зависит от их отношений. Чтобы футболисты сыгрались, необходимо время. Связь между этими игроками точно есть», — рассказал Почеттино.