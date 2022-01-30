Бешеные деньги. Алиев назвал максимальную сумму, которую проиграл в казино

36-летний экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, на что тратил деньги, и назвал максимальную сумму, которую проигрывал в казино за один раз.
- Твоя зарплата измерялась миллионами. На что ты спускал деньги?
- На гулянки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я — человек азартный.
- Сколько ты максимально мог проиграть в казино?
- Было $120 тысяч. За ночь.
- Это в Монако или в Киеве?
- В Киеве. В Монако я никогда не был.
- С Игорем Суркисом в казино не пересекался?
- Нет. Я знал, куда он ходит играть, поэтому сам эти места не посещал
- Он тебе давал советы не играть?
- Нет, мы с ним никогда не разговаривали о таком. Бывало, когда мы с ним общались на базе, то он частенько говорил о картах. Суркис очень любит играть в блэк-джек.
Источник — BurBuzz
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