Бешеные деньги. Алиев назвал максимальную сумму, которую проиграл в казино

36-летний экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, на что тратил деньги, и назвал максимальную сумму, которую проигрывал в казино за один раз.

- Твоя зарплата измерялась миллионами. На что ты спускал деньги?

- На гулянки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я — человек азартный.

- Сколько ты максимально мог проиграть в казино?

- Было $120 тысяч. За ночь.

- Это в Монако или в Киеве?

- В Киеве. В Монако я никогда не был.

- С Игорем Суркисом в казино не пересекался?

- Нет. Я знал, куда он ходит играть, поэтому сам эти места не посещал

- Он тебе давал советы не играть?

- Нет, мы с ним никогда не разговаривали о таком. Бывало, когда мы с ним общались на базе, то он частенько говорил о картах. Суркис очень любит играть в блэк-джек.