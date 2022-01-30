Бешеные деньги. Алиев назвал максимальную сумму, которую проиграл в казино

Бывший футболист «Динамо» признался, что он — человек азартный

  • 30.01.2022 17:16
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Бешеные деньги. Алиев назвал максимальную сумму, которую проиграл в казино
© YouTube. Александр Алиев

36-летний экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, на что тратил деньги, и назвал максимальную сумму, которую проигрывал в казино за один раз.

- Твоя зарплата измерялась миллионами. На что ты спускал деньги?
- На гулянки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я — человек азартный.

- Сколько ты максимально мог проиграть в казино?
- Было $120 тысяч. За ночь.

- Это в Монако или в Киеве?
- В Киеве. В Монако я никогда не был.

- С Игорем Суркисом в казино не пересекался?
- Нет. Я знал, куда он ходит играть, поэтому сам эти места не посещал

- Он тебе давал советы не играть?
- Нет, мы с ним никогда не разговаривали о таком. Бывало, когда мы с ним общались на базе, то он частенько говорил о картах. Суркис очень любит играть в блэк-джек.

Источник — BurBuzz

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