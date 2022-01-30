Источник: Стали известны все соперники Динамо на втором сборе

Стал известен список команд, с которыми киевское «Динамо» проведет товарищеские матчи в рамках второго учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Турции с 31 января по 10 февраля.
Предварительный состав соперников «Динамо» (по порядку встреч): «Лудогорец» (Болгария), «Чукарички» (Сербия), «Левски» (Болгария), БАТЭ (Беларусь), «Динамо» (Тбилиси), «Широки Бриег» (Босния), «Рудар» (Черногория).
В расписании возможны изменения.
Контрольный поединок «Динамо» — «Лудогорец» состоится в понедельник, 31 января, в 17:00 по киевскому времени.
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