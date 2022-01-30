Источник: Стали известны все соперники Динамо на втором сборе

Киевская команда проведет семь товарищеских матчей

  • 30.01.2022 16:59
  • 1817 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Стали известны все соперники Динамо на втором сборе

Стал известен список команд, с которыми киевское «Динамо» проведет товарищеские матчи в рамках второго учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Турции с 31 января по 10 февраля.

Предварительный состав соперников «Динамо» (по порядку встреч): «Лудогорец» (Болгария), «Чукарички» (Сербия), «Левски» (Болгария), БАТЭ (Беларусь), «Динамо» (Тбилиси), «Широки Бриег» (Босния), «Рудар» (Черногория).

В расписании возможны изменения.

Контрольный поединок «Динамо» — «Лудогорец» состоится в понедельник, 31 января, в 17:00 по киевскому времени.

Источник — Telegram

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Nashwill
    online
    Nashwill, 30.01.2022 17:37
    0
    Dreifus, 30.01.2022 17:23
    БАТЭ?
    А що не так?
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 30.01.2022 17:23
    0
    БАТЭ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности