Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Хотим усилить каждую позицию»

«Ингулец» вскоре подпишет новичков

  • 30.01.2022 17:00
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Хотим усилить каждую позицию»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, какие позиции планирует усилить.

«Селекционная работа идет постоянно. Мы хотим усилить каждую позицию, чтобы была максимальная конкуренция. Не исключаю, что по окончании сборов кто-то может и покинуть нашу команду.

Хотим усилить группу атаки. Мы забиваем не так много мячей. Мы мало создаем, а еще меньше реализовываем. Нам не хватает качества в этом компоненте. Мы можем наладить качество игры в обороне и в переходных фазах, но не научить футболиста забивать. 

«Ингулец» сейчас находится в той ситуации, что каждая игра - это финал. На раскачку времени нет. С первой игры с «Динамо» нужно настраиваться и брать очки», — сказал Лавриненко.

Ранее «Ингулец» подписал Владислава Клименко.

Источник — Футбол 1/2/3

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