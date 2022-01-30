Шахтер в Турции: Конопля тренировался по индивидуальной программе

30 января у «Шахтера» две тренировки в Белеке. После завтрака команда отправилась на поле Regnum Carya Golf & Spa Resort – две группы отработали по 45 минут. Короткая сессия сложилась из разминочной части и отработки комбинаций с ударами по воротам. Индивидуальная программа у Ефима Конопли.
Во второй половине дня у «оранжево-черных» также запланирована тренировка в двух группах.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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