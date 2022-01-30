Тоттенхэм за 25 миллионов покупает у Ювентуса Бентанкура

«Тоттенхэм» в ближайшее время усилит свой состав двумя игроками «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб арендует шведского хавбека Деяна Кулушевски.

Также, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» купит другого полузащитника Родриго Бентанкура. Сумма трансфера составит 19 млн евро + 6 в качестве бонусов.

В этом сезоне Бентанкур сыграл 26 матчей за «Ювентус», сделал 3 ассиста, на счету Кулушевски 2 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.