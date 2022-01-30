Тоттенхэм за 25 миллионов покупает у Ювентуса Бентанкура

Также «шпоры» получат Кулушевски

  • 30.01.2022 16:21
  • 770 просмотров
  • 0 комментариев
Тоттенхэм за 25 миллионов покупает у Ювентуса Бентанкура
© Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Бентанкур

«Тоттенхэм» в ближайшее время усилит свой состав двумя игроками «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб арендует шведского хавбека Деяна Кулушевски. 

Также, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» купит другого полузащитника Родриго Бентанкура. Сумма трансфера составит 19 млн евро + 6 в качестве бонусов. 

В этом сезоне Бентанкур сыграл 26 матчей за «Ювентус», сделал 3 ассиста, на счету Кулушевски 2 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности