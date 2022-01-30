ВИДЕО. Супряга в Сампдории, Вест Хэм готовит трансфер, ставим на ПАОК

1. Барселона вернула своего питомца из Вулверхэмптона

2. Супруга пройдет медосмотр для Сампдории

3. Вест Хэм планирует сделать рекордный трансфер

4. Прогноз матча ПАОК - Олимпиакос

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.