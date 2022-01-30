Australian Open. Крейчикова и Синякова выиграли титул в парном разряде

Чешские теннисистки выиграли свой четвертый «Большой шлем» в паре

  • 30.01.2022 09:10
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Australian Open. Крейчикова и Синякова выиграли титул в парном разряде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Катерина Синякова

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся финальный поединок женского парного разряда.

Чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в трех сетах победили Беатрис Хаддад Майю из Бразилии и Анну Данилину из Казахстана.

Australian Open. Финал женского парного разряда
Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) – Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:7, 6:4, 6:4

Отметим, что Крейчикова и Синякова выиграли свой четвертый «Большой шлем» в парном разряде. Чешские теннисистки ранее побеждали на Открытом чемпионате Франции 2018 и 2021 годов, а также брали титул на Уимблдоне-2018.

Источник — Sport.ua

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