ВИДЕО. Оболонь обыграла Десну в спарринге

Киевская «Оболонь» и черниговская «Десна» провели контрольный поединок.
«Пивовары» открыли счет уже на 6-й минуте (гол забил Алексей Щебетун), и этот результативный удар оказался единственным в матче.
В составе «Оболони» на поле вышли пять футболистов, находящихся на просмотре.
Источник — Sport.ua
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