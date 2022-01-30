Решила серия пенальти. Марсель одолел Монпелье в 1/8 финала Кубка Франции

«Марсель» с трудом прошел «Монпелье» в 1/8 финала Кубка Франции.
В основное время соперники обменялись голами. Судьбу путевки в четвертьфинал решала серия пенальти, в которой больше повезло «Марселю». Единственный пенальти не реализовал Михайло Ристич.
Кубок Франции. 1/8 финала.
Марсель – Монпелье – 1:1 (пен. – 5:4)
Голы: Милик (74) – Макуана (80).
Источник — Sport.ua
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