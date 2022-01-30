Украинские теннисисты получат гранты от Международной федерации тенниса

Украинские теннисисты Дарья Снигур и Вячеслав Белинский стали одними из 44-х участников ежегодной программы развития игроков турниров Большого Шлема (ранее Фонд развития турниров Большого Шлема). В рамках поддержки украинцы получат гранты размером $25 тысяч. Эти деньги теннисисты смогут использовать только на вещи, связанные с участием на турнирах (путешествия, оплата жилья и т.д.).

В своё время подобную финансовую помощь получали нынешние представители топ-10 рейтингов WTA и ATP Онс Жабер, Каспер Рууд и Хуберт Хуркач. С момента основания программы в 1986 году на развитие игроков было выделено более 55 млн. долларов.

В 2019 году такой грант был предоставлен Катарине Завацкой, а в 2020 году участницей программы стала Ангелина Калинина.