Украинские теннисисты получат гранты от Международной федерации тенниса

Дарья Снигур и Вячеслав Белинский вошли в программу Grand Slam Player Development

  • 30.01.2022 01:52
  • 108 просмотров
  • 0 комментариев
Украинские теннисисты получат гранты от Международной федерации тенниса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинские теннисисты Дарья Снигур и Вячеслав Белинский стали одними из 44-х участников ежегодной программы развития игроков турниров Большого Шлема (ранее Фонд развития турниров Большого Шлема). В рамках поддержки украинцы получат гранты размером $25 тысяч. Эти деньги теннисисты смогут использовать только на вещи, связанные с участием на турнирах (путешествия, оплата жилья и т.д.).

В своё время подобную финансовую помощь получали нынешние представители топ-10 рейтингов WTA и ATP Онс Жабер, Каспер Рууд и Хуберт Хуркач. С момента основания программы в 1986 году на развитие игроков было выделено более 55 млн. долларов.

В 2019 году такой грант был предоставлен Катарине Завацкой, а в 2020 году участницей программы стала Ангелина Калинина.

Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности