На финишной прямой. Супряга в воскресенье пройдет медосмотр для Сампдории

21-летний форвард «Динамо» Владислав Супряга, похоже, в ближайшее время отбудет в Италию, где продолжит свою карьеру в рядах «Сампдории».

В воскресенье, 30 января, Супряга пройдет медицинский осмотр перед завершением сделки. Все процедуры пройдут прямо в Киеве, после чего стороны смогут завершить с формальностями и объявить о переходе официально.

В «Сампдорию» Супряга перейдет на правах аренды, рассчитанной до лета 2023 года. У генуэзского клуба будет опция на выкуп контракта форварда за 7-8 миллионов евро.