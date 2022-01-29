На финишной прямой. Супряга в воскресенье пройдет медосмотр для Сампдории

Обследование состоится в Киеве

  • 29.01.2022 23:24
  • 1071 просмотр
  • 4 комментария
На финишной прямой. Супряга в воскресенье пройдет медосмотр для Сампдории
© ФК Динамо. Владислав Супряга

21-летний форвард «Динамо» Владислав Супряга, похоже, в ближайшее время отбудет в Италию, где продолжит свою карьеру в рядах «Сампдории».

В воскресенье, 30 января, Супряга пройдет медицинский осмотр перед завершением сделки. Все процедуры пройдут прямо в Киеве, после чего стороны смогут завершить с формальностями и объявить о переходе официально.

В «Сампдорию» Супряга перейдет на правах аренды, рассчитанной до лета 2023 года. У генуэзского клуба будет опция на выкуп контракта форварда за 7-8 миллионов евро.

Источник — Tuttomercatoweb

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 29.01.2022 23:36
    +5
    Після того, як Фіорентина підписала Кокоркіна, від італійців можна всього чекати.
    На фото Супряга якийсь приречений.
    Все-одно, хоч він і ніякий, бажаю йому успіху.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 30.01.2022 00:23
    +2
    Буква Ю
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 30.01.2022 00:19
    +2
    Невже ця Санта-Барбара закінчиться???
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 29.01.2022 23:28
    -2
    Или утка или руководство Сампы полные бездари. Вписывая 7-8 лямов на выкуп
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности