Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду Спортингу из Хихона

Форвард «Динамо» и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес продолжит карьеру в Испании.

По информации La Nueva España, по 23-летнему футболисту уже оформлен договор, согласно которому Рамирес проведет ближайшие полгода в «Спортинге» из Хихона на правах аренды.

Отмечается, что испанскому клубу подписать Рамиреса было предложено две недели назад.

Эрик Рамирес перешел в «Динамо» летом 2021 года из словацкого клуба «Дунайска Стреда» за 1,75 миллиона евро. Провел за киевлян 7 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Хихонский «Спортинг» ныне занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги 2.