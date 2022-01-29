Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду Спортингу из Хихона

Форвард «Динамо» и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес продолжит карьеру в Испании.
По информации La Nueva España, по 23-летнему футболисту уже оформлен договор, согласно которому Рамирес проведет ближайшие полгода в «Спортинге» из Хихона на правах аренды.
Отмечается, что испанскому клубу подписать Рамиреса было предложено две недели назад.
Эрик Рамирес перешел в «Динамо» летом 2021 года из словацкого клуба «Дунайска Стреда» за 1,75 миллиона евро. Провел за киевлян 7 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
Хихонский «Спортинг» ныне занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги 2.
Источник — La Nueva España
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