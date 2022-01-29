Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду Спортингу из Хихона

23-летний венесуэлец не оправдал надежд Мирчи Луческу

  • 29.01.2022 22:59
  • 937 просмотров
  • 2 комментария
Динамо отдало Эрика Рамиреса в аренду Спортингу из Хихона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Рамирес (справа)

Форвард «Динамо» и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес продолжит карьеру в Испании.

По информации La Nueva España, по 23-летнему футболисту уже оформлен договор, согласно которому Рамирес проведет ближайшие полгода в «Спортинге» из Хихона на правах аренды.

Отмечается, что испанскому клубу подписать Рамиреса было предложено две недели назад.

Эрик Рамирес перешел в «Динамо» летом 2021 года из словацкого клуба «Дунайска Стреда» за 1,75 миллиона евро. Провел за киевлян 7 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Хихонский «Спортинг» ныне занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги 2.

Источник — La Nueva España

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:18 (изменен)
    0
    Зато Шкурина и Беседина оставили !
    Хитрый план однако
    Ссылка
    Эль Чапо
    Эль Чапо, 29.01.2022 23:04
    -3
    Уровень бревен динамо Кипр
    Ссылка
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