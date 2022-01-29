Источник: Шахтер отдаст украинского форварда в немецкий клуб

Даниил Сикан может продолжить карьеру в «Ганзе»

  • 29.01.2022 21:27
  • 4794 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: Шахтер отдаст украинского форварда в немецкий клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний украинский нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан может перейти в немецкую «Ганзу» на правах аренды.

«Вторую половину сезона Даниил Сикан проведет в аренде. Скорее всего, во второй Бундеслиге. «Шахтер» и «Ганза» (Росток) близки к соглашению.

«Горняки» видят в форварде перспективу, поэтому в этой ситуации их устраивает только предложение, не включающее право выкупа. В этом и есть разногласия с «Базелем», который хотел бы арендовать Сикана именно с опцией выкупа. Поэтому швейцарский клуб, считавшийся претендентом номер один, пока приостановил переговоры», — пишет канал «BurBuzz».

Сикан защищает цвета «Шахтера» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за €150 тысяч. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

Источник — Telegram

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Литвиненко
    online
    Сергей Литвиненко, 29.01.2022 22:11
    +6
    Как вспомню позор от Боруссии гладбах так вздрогну.Пускай с малого начинает это покруче чем нынешняя балетная шахта.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 29.01.2022 21:53
    +5
    Это на утку похоже.
    Контракт до 23 года , а Шахтер не устраивает "опция выкупа" и вторая Бундеслига устраивает.....
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    turist86
    turist86, 29.01.2022 21:50
    +1
    Який дурень вирішив віддати форварда збірної України у другу Бундеслігу?
    Або перша Бундесліга, або ауфідерзейн
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    Alina56565
    Alina56565, 29.01.2022 22:47
    -1
    Рівень українських футболістів - чемпіонів світу: сікан-ганза, безкоровайний кайрат, мусолітін без клубу, супряга невідомо що і невідомо де, хахльов таяк і супряга... список можна продовжувати.
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    Эль Чапо
    Эль Чапо, 29.01.2022 21:58
    -4
    Не правда.
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