Источник: Шахтер отдаст украинского форварда в немецкий клуб

20-летний украинский нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан может перейти в немецкую «Ганзу» на правах аренды.

«Вторую половину сезона Даниил Сикан проведет в аренде. Скорее всего, во второй Бундеслиге. «Шахтер» и «Ганза» (Росток) близки к соглашению.

«Горняки» видят в форварде перспективу, поэтому в этой ситуации их устраивает только предложение, не включающее право выкупа. В этом и есть разногласия с «Базелем», который хотел бы арендовать Сикана именно с опцией выкупа. Поэтому швейцарский клуб, считавшийся претендентом номер один, пока приостановил переговоры», — пишет канал «BurBuzz».

Сикан защищает цвета «Шахтера» с зимы 2019 года после перехода из львовских «Карпат» за €150 тысяч. В текущем сезоне футболист провел за «горняков» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Сикана с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.