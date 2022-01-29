Шахтер в Турции: смешные эстафеты и тактика

«Шахтер» продолжает готовиться ко второй части сезона в турецком Белеке. После спарринга с «Мариуполем», который состоялся накануне, в субботу у команды была одна тренировка.

Футболисты разделились на две группы. Сегодня привычные разминку и квадраты разбавили эстафеты. Дальше «оранжево-черные» отрабатывали тактику на половине поля, в частности разные вариации начала атак.

Две трудовых недели в Турции позади. Следующий контрольный матч «Шахтер» проведет в понедельник, 31 января, с сербской «Црвеной Звездой».