Шахтер в Турции: смешные эстафеты и тактика

Донецкая команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 29.01.2022 20:46
  • 369 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер в Турции: смешные эстафеты и тактика
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» продолжает готовиться ко второй части сезона в турецком Белеке. После спарринга с «Мариуполем», который состоялся накануне, в субботу у команды была одна тренировка.

Футболисты разделились на две группы. Сегодня привычные разминку и квадраты разбавили эстафеты. Дальше «оранжево-черные» отрабатывали тактику на половине поля, в частности разные вариации начала атак.

Две трудовых недели в Турции позади. Следующий контрольный матч «Шахтер» проведет в понедельник, 31 января, с сербской «Црвеной Звездой».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 29.01.2022 21:01
    0
    У великого Шахтёра всегда всё самое уникальное и инновационное.
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 29.01.2022 20:55
    0
    Ну смешную тактику на 50 млн от зебрембо мы и в ЛЧ видели.
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