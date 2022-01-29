Александр АЛИЕВ: «Поругался с Панковым, поэтому пока не снимаю»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины приостановил выпуск своего шоу

  • 29.01.2022 20:11
  • 2844 просмотра
  • 1 комментарий
Александр АЛИЕВ: «Поругался с Панковым, поэтому пока не снимаю»
© YouTube. Александр Алиев

36-летний бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему не выходят новые эпизоды его YouTube-шоу «Кент».

- Почему «Кента» не снимал? Поругался с Панковым, поэтому сейчас пока не снимаю. Ничего, скоро все возобновится, и будут новые видео.

- Почему поссорились?
- Я никогда не выношу ссору из избы. Это между нами. Мы иногда созваниваемся и общаемся. Но «Кента» пока приостановили. Будет новый контент, будем что-то думать. Что касается контента, то я больше рассказывал, как себя не надо вести. Именно футболисту. Гульки, дискотеки и выпивка — это все было, есть и будет.

Источник — BurBuzz

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    marko2020
    online
    marko2020, 29.01.2022 20:32
    0
    Та что тут думать, го рассказы - просыпаюсь я как-то с похмелья. Уверен историй хватит на много лет
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