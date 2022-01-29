Александр АЛИЕВ: «Поругался с Панковым, поэтому пока не снимаю»

36-летний бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему не выходят новые эпизоды его YouTube-шоу «Кент».

- Почему «Кента» не снимал? Поругался с Панковым, поэтому сейчас пока не снимаю. Ничего, скоро все возобновится, и будут новые видео.

- Почему поссорились?

- Я никогда не выношу ссору из избы. Это между нами. Мы иногда созваниваемся и общаемся. Но «Кента» пока приостановили. Будет новый контент, будем что-то думать. Что касается контента, то я больше рассказывал, как себя не надо вести. Именно футболисту. Гульки, дискотеки и выпивка — это все было, есть и будет.