Не нужны Шарану. Минай расстанется с пятью футболистами

Состав закарпатского клуба ждет серьезная чистка

  • 29.01.2022 19:37
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Не нужны Шарану. Минай расстанется с пятью футболистами
© ФК Минай

1 февраля «Минай» транзитом через Львов отправится на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

После январского сбора, во время которого были сыграны два спарринга — с «Дебреценом» и «Ужгородом» — главный тренер Владимир Шаран уже не рассчитывает на пять игроков, связанных контрактами с клубом. Речь о Богдане Векляке, Андрее Семенко, Романе Бодне, Иване Станковиче и Владиславе Чушенко. Из них только Векляка, сыгравшего в десяти матчах, можно назвать игроком основного состава.

На турецком сборе Владимир Шаран просмотрит еще трех потенциальных новичков, в частности, полузащитника из Словении. Заинтересован «Mинай» и в приглашении вратаря, переговоры ведутся с опытным Александром Бандурой из «Руха».

В 19 туре чемпионата УПЛ «Минай» 25 февраля примет «Зарю».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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