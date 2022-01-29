Не нужны Шарану. Минай расстанется с пятью футболистами

1 февраля «Минай» транзитом через Львов отправится на зарубежный этап подготовки — в Турцию.
После январского сбора, во время которого были сыграны два спарринга — с «Дебреценом» и «Ужгородом» — главный тренер Владимир Шаран уже не рассчитывает на пять игроков, связанных контрактами с клубом. Речь о Богдане Векляке, Андрее Семенко, Романе Бодне, Иване Станковиче и Владиславе Чушенко. Из них только Векляка, сыгравшего в десяти матчах, можно назвать игроком основного состава.
На турецком сборе Владимир Шаран просмотрит еще трех потенциальных новичков, в частности, полузащитника из Словении. Заинтересован «Mинай» и в приглашении вратаря, переговоры ведутся с опытным Александром Бандурой из «Руха».
В 19 туре чемпионата УПЛ «Минай» 25 февраля примет «Зарю».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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