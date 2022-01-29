АЛИЕВ: «С Милевским хотим провести прощальный матч. Суркис не откажет»

Бывший футболист «Динамо» надеется собрать полный стадион в Киеве

  • 29.01.2022 18:24
  • 401 просмотр
  • 1 комментарий
АЛИЕВ: «С Милевским хотим провести прощальный матч. Суркис не откажет»
© YouTube. Александр Алиев

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что вместе с Артемом Милевским планирует организовать прощальный матч в Киеве на стадионе «Динамо».

«Мы как-то говорили с Милевским о том, что хотим провести прощальный матч. Посмотрим, когда и на какое время, но постараемся его сделать. Думаю, это будет на стадионе «Динамо». Поговорим с Суркисом, он не откажет. Думаю, что мы соберем целый стадион», — сказал Алиев.

Алиев сыграл последний матч на профессиональном уровне в 2016 году. Милевский объявил о завершении карьеры игрока осенью 2021 года.

Источник — BurBuzz

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 29.01.2022 18:46
    0
    может лучше два матча, ведь с двумя прощаться?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности