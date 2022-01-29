АЛИЕВ: «С Милевским хотим провести прощальный матч. Суркис не откажет»

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что вместе с Артемом Милевским планирует организовать прощальный матч в Киеве на стадионе «Динамо».
«Мы как-то говорили с Милевским о том, что хотим провести прощальный матч. Посмотрим, когда и на какое время, но постараемся его сделать. Думаю, это будет на стадионе «Динамо». Поговорим с Суркисом, он не откажет. Думаю, что мы соберем целый стадион», — сказал Алиев.
Алиев сыграл последний матч на профессиональном уровне в 2016 году. Милевский объявил о завершении карьеры игрока осенью 2021 года.
Источник — BurBuzz
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