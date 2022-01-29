ФОТО. Зинченко показал подросшую дочь

25-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал свою дочь Еву, которая родилась 1 августа 2021 года.
«Моя любовь», — прокомментировал Александр подборку свежих фото с дочерью.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 12 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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