Снова коронавирус. Пять футболистов Кривбасса ушли на самоизоляцию

В субботу, 29 января, футболисты «Кривбасса», готовясь ко второй части сезона, провели двусторонку.

Подопечные Александра Бабича не избежали коронавируса. На самоизоляции находятся пять футболистов, очередное тестирование пройдет 31 января. Сложно сказать, в каком составе «Кривбасс» отправится 8 февраля на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

По предварительной информации, зимний новичок у «Кривбасса» пока один — защитник Глеб Бухал, ранее выступавший за «Александрию». Проявляет интерес «Кривбасс» к еще одному защитнику — Евгению Павлюку из «Ворсклы», который должен появиться в расположении команды в ближайшие дни.

В 21-м туре Первой лиги «Кривбасс» сыграет с «Подольем» 19 марта.