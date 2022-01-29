Новая эпидемия? В Волыни выбыли из строя 15 футболистов

В субботу, 29 января, луцкая «Волынь» должна была сыграть первый в новом году спарринг — с «Карпатами».

Матч был отменен из-за того, что в «Волыни» по разным причинам выбыли из строя сразу 15 футболистов. Много среди них и заболевших.

Подопечные Альберта Шахова возобновят подготовку к весенней части сезона 4 февраля, а 8 февраля проведут контрольный поединок против «Агробизнеса». С 11 по 14 февраля «Волынь» примет участие в международном турнире в белорусском Бресте. Затем запланированы два сбора в Закарпатье на базе ФК «Mункач».

В 21 туре в Первой лиги «Волынь» 19 марта сыграет в Харькове с «Металлистом».