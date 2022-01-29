Большая чистка. Олимпик расстался с семью игроками

Сразу семеро игроков покинули донецкий «Олимпик» в зимнее межсезонье.
Контракты с Иваном Трубочкиным, Никитой Ходаковским, Романом Яловенко, Александром Шевченко, Антоном Калайтаном и Артемом Ковбасой были разорваны по обоюдному согласию сторон.
Закончилось арендное соглашение Андрея Стрижака, который уже вернулся в расположение «Металлиста».
Источник — ФК Олимпик Донецк
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