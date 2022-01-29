Евгений ПАСТ: «Хочется, чтобы Григорчук поднял Черноморец»

Вратарь «моряков» – о главном тренере

  • 29.01.2022 08:57
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Евгений ПАСТ: «Хочется, чтобы Григорчук поднял Черноморец»
© СК Днепр-1. Евгений Паст

Футболисты «Черноморца» вернулись в Одессу из Турции, где проводили первый этап подготовки к весенней части сезона.

Вратарь «моряков» Евгений Паст поделился своими впечатлениями от зарубежного сбора.

«Немного не повезло с погодой. Было холодно, я даже простудился и поэтому не смог участвовать в первом спарринге. Впрочем, постепенно удалось адаптироваться и все вошло в привычное русло. Сыграл в двух контрольных поединках.

Запомнилось противостояние с косовской «Приштиной». И не только потому, что крупно победили, у нас уже многое получалось. Хотя еще есть над чем работать, а поскольку в команде целая группа новичков, то еще нужно время для притирки.

Что касается позиции вратаря, то у нас довольно острая конкуренция за место в основе, но времени до начала весенней части чемпионата УПЛ еще предостаточно и у тренерского штаба будет возможность определиться с самыми достойными.

Конечно, приятно снова тренироваться у Романа Григорчука. Mы не виделись более семи лет и очень хочется, чтобы «Черноморец» под его руководством побыстрее покинул зону вылета и был на виду», - сказал Паст.

Напомним, что 31 января одесская команда снова возьмет курс на Турцию, где проведет заключительный этап подготовки.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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