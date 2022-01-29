Юрий ВИРТ: «Первый раз в жизни будем бороться с Кучером»

Наставник «Вереса» – о предстоящем матче против «Металлиста»

  • 29.01.2022 08:39
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Юрий ВИРТ: «Первый раз в жизни будем бороться с Кучером»
© НК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча против харьковского «Металлиста» в рамках Winter Cup 2022.

«С Александром Кучером мы в хороших отношениях. Мы вместе играли, сейчас дружим. Первый раз в жизни будем бороться с ним на тренерской скамье.

С Александром играли в донецком «Металлурге», потом в «Шахтере». Мы в очень хороших отношениях и дружим семьями. Будет очень интересно», - сказал Вирт.

Матч между «Вересом» и «Металлистом» на Winter Cup 2022 состоится 8 февраля.

Источник — Футбол 1/2/3

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