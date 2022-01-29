Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Главная селекция Ингульца проведена в тренерском штабе»

Наставник «Ингульца» – о подготовке ко второй части сезона

  • 29.01.2022 08:19
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Главная селекция Ингульца проведена в тренерском штабе»
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал подготовительный процесс своей команды ко второй части сезона в УПЛ.

«Мы взяли всех. У нас сейчас на сборах 25 футболистов: 3 вратаря и 22 полевых игрока. Но есть футболисты, которые еще не в полной мере работают. Это Близниченко Андрей и Хеннос Асмелаш. Они еще работают по индивидуальной программе. Все остальные работают в общей группе.

Хочу сказать, что селекционная работа началась с тренерского штаба. Самая главная селекция проведена именно здесь. Рад, что у меня в помощниках Младен Бартулович, Владислав Лупашко, Богдан Шуст», - подытожил Лавриненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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