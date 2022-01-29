Эшли Барти – Даниэль Коллинс. Прогноз и анонс на финал Australian Open

29 января первая ракетка мира Эшли Барти продолжит борьбу за трофей на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В финальном поединке 25-летняя австралийка сразится с Даниэль Коллинс из США (№30 WTA).



Встреча пройдет на арене Рода Лейвера первым запуском вечерней сессии и начнется в 10:30 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 700 очков и около 1,54 млн американских долларов в дополнение к 1300 рейтинговым баллам и 1,54 млн призовых, которые уже заработаны. Девушки впервые сыграют в финале мейджора в Мельбурне. Ранее выше полуфинала они не доходили.



Эшли Барти



Австралийка в свое время была очень успешной юниоркой, выиграла Уимблдон, но в начале взрослой карьеры все шло постепенно. Большие успехи были лишь в парных соревнованиях, после чего Эшли на полтора году уходила в крикет. После возвращение в теннис ее карьера набрала обороты и в 2019 году Барти начала уничтожать все живое на своем пути к теннисной короне. Благодаря победе на Ролан Гаррос и удачному выступлению на других турнирах этого удалось достичь уже в конце июня. Феноменальный сезон был закреплен победой на Итоговом турнире, где австралийка прервала 10-матчевую победную серию Элины Свитолиной в Шэньчжэне, где тогда проводился WTA Finals.



Взобравшись на вершину, Барти сумела закрепиться там на длительное время. Этому помогли не только великолепные результаты теннисистки, но и заморозка рейтинга. На текущей момент она три сезона подряд завершила в статусе первой ракетки мира, 112 недель в сумме находится на первой строчке, что является восьмым результатом в истории. Из ныне играющих спортсменок больше только у Серены Уильямс (319). Если учесть, что все эти недели были подряд, то большую стабильность в истории тенниса выдавали только легенды: Уильямс-младшая и Штеффи Граф (по 186), Мартина Навратилова (156) и Крис Эверт (113).

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

В этом году Барти пока что играет на каком-то заоблачном уровне. На австралийских кортах у нее 10 побед в 10 матчах, один проигранный сет, ни одного тай-брейка и 7 партий, которые завершались со счетом 6:0 или 6:1. На пути в финал Эшли не встретила представительниц топ-20, но это не ее проблемы. На предыдущих стадиях были обыграны соперницы, которые в этом сезоне уже брали трофеи, оппозиция порой была максимально серьезной.



К слову, на пути к первому титулу Grand Slam Барти в Париже обыграла пять американок. Из того списка в этом году не хватает лишь Софии Кенин, но с ней в первом круге разобралась Мэдисон Киз.



Даниэль Коллинс



28-летняя американка играла в теннис на студенческом уровне, учась в Университете Вирджинии. Дважды выиграла титул NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в одиночном разряде. По настоящему ворвалась в профессиональный теннис на престижном турнире в Майами в 2018, где в статусе квалифаера дошла до полуфинала. Закрепить статус теннисистки, которая может добиваться серьезных целей удалось три года назад на этих же кортах Мельбурна. Тогда только в 1/2 финала ее удалось остановить Петре Квитовой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Постоянно хорошо выступать не удавалось, но Коллинс была стабильным игроком сотни, а потом и полусотни. В 2020-м был четвертьфинал Ролан Гаррос, затяжные проблемы со здоровьем, после чего в апреле прошлого года ей пришлось лечь под нож, диагноз – эндометриоз (разрастание внутренней слизистой оболочки матки). Летом удалось войти в топ-25, а год закончить в тридцатке.



Перед Australian Open-2022 в фаворитах, в отличие от Барти, Даниэль не ходила. Но удалось попасть в ту четверть сетки, из которой поочередно вылетели Анетт Контавейт, Гарбинье Мугуруса и Симона Халеп. Воспользовавшись такой приятной ситуацией, Коллинс легко разобралась в полуфинале с полькой Игой Свёнтек, которая уже после жеребьевки была одной ногой в полуфинале.

Путь на турнире

Стадия Барти Коллинс 1-й круг Цуренко (6-0 6-1) №119 WTA Доулхайд (6-1 6-3) №200 WTA 2-й круг Бронцетти (6-1 6-1) №142 WTA Конюх (6-4 6-3) №58 WTA 3-й круг Джорджи (6-2 6-3) №33 WTA Таусон (4-6 6-4 7-5) №39 WTA 4-й круг Анисимова (6-4 6-3) №60 WTA Мертенс (4-6 6-4 6-4) №26 WTA 1/4 финала Пегула (6-2 6-0) №21 WTA Корне (7-5 6-1) №61 WTA 1/2 финала Киз (6-1 6-3) №51 WTA Свёнтек (6-4 6-1) №9 WTA

Встречи между собой



На данный момент сыграны четыре матча. На грунте Барти ведет 2:0, что не удивительно, а на харде пока 1:1. Более того, последнее поражение в Австралии Эшли нанесла именно Даниэль. Случилось это в прошлом году на соревнованиях в Аделаиде. Победа американки была безоговорочной (6-3, 6-4).



Вообще Барти отличается от всех остальных теннисисток тем, что она одинаково успешно играет абсолютно на всех покрытиях. Именно такая стабильность и позволяет ей так долго возглавлять мировую классификацию.



Прогноз



Пока что не совсем понятно, кто может остановить победную поступь австралийки на домашних кортах. Эшли доминирует во всех матчах, практически не дает соперницам шансов на своей подаче, играя в среднем один матч около часа. Пока что дольше всех сопротивлялась Аманда Анисимова, ей удалось продержатся невероятные 1 час и 14 минут.



Коллинс, как и предыдущие представительницы США, играет в ультраатакующий теннис и вряд ли может удивить Барти. Американка может только бить сильнее и попадать точнее, вот и все. Очень часто этого в теннисе хватает но в субботу может оказаться недостаточно. Безусловно, американка может победить, но она явный андердог. Если Барти сыграет в свою силу, то результат матча понятен. Если будет большое давление за результат и волнение – появится интрига.



Прогноз Sport.ua: победа Барти в двух сетах