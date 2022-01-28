Игорь СУРКИС: «Суперкубок уже надоел этот. Сделайте турнир, как в Испании»

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что Суперкубок Украины стоит проводить в новом формате, как это делает Испания.
Недавно там за трофей сражались четыре команды.
«Суперкубок уже надоел всем. Его уже переносили, находили какие-то даты... Сделайте такой турнир, как сделала Испания. Возьмите, допустим, четыре команды: «Динамо», «Шахтер», «Заря» и, например, «Металлист», если выйдет».
«Днепр-1» еще есть. Четыре команды, поехали в Тернополь и там сыграли два полуфинала, как Испания сейчас провела. Это интересно, что-то новое. Работайте над этим. Развивайте это», - сказал Суркис.
В Украине Суперкубок проходит в один матч между чемпионом и обладателем Кубка.
Источник — Бомбардир
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Это же у нас летом.
Но не на испанский вариант.
А как наш Winter Cup 2022, который пройдет в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля.
В турнире четырех команд примут участие «Черноморец» Одесса, «Верес» Ровно, «Металлист» Харьков и «Полесье» Житомир.
В один круг и каждый с каждым!
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