Игорь СУРКИС: «Суперкубок уже надоел этот. Сделайте турнир, как в Испании»

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что Суперкубок Украины стоит проводить в новом формате, как это делает Испания.

Недавно там за трофей сражались четыре команды.

«Суперкубок уже надоел всем. Его уже переносили, находили какие-то даты... Сделайте такой турнир, как сделала Испания. Возьмите, допустим, четыре команды: «Динамо», «Шахтер», «Заря» и, например, «Металлист», если выйдет».

«Днепр-1» еще есть. Четыре команды, поехали в Тернополь и там сыграли два полуфинала, как Испания сейчас провела. Это интересно, что-то новое. Работайте над этим. Развивайте это», - сказал Суркис.

В Украине Суперкубок проходит в один матч между чемпионом и обладателем Кубка.