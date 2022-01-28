Игорь СУРКИС: «Суперкубок уже надоел этот. Сделайте турнир, как в Испании»

Президенту клуба понравился испанский вариант

  • 28.01.2022 17:30
  • 2746 просмотров
  • 15 комментариев
Игорь СУРКИС: «Суперкубок уже надоел этот. Сделайте турнир, как в Испании»
© shakhtar.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что Суперкубок Украины стоит проводить в новом формате, как это делает Испания.

Недавно там за трофей сражались четыре команды.

«Суперкубок уже надоел всем. Его уже переносили, находили какие-то даты... Сделайте такой турнир, как сделала Испания. Возьмите, допустим, четыре команды: «Динамо», «Шахтер», «Заря» и, например, «Металлист», если выйдет».

«Днепр-1» еще есть. Четыре команды, поехали в Тернополь и там сыграли два полуфинала, как Испания сейчас провела. Это интересно, что-то новое. Работайте над этим. Развивайте это», - сказал Суркис.

В Украине Суперкубок проходит в один матч между чемпионом и обладателем Кубка.

Источник — Бомбардир

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 28.01.2022 17:55 (изменен)
    +5
    Артем Дима футболист, 28.01.2022 17:46
    Идиот
    У тебя ещё одна личность проявилась в комплект к Артёму, Диме и футболисту? С пополнением!
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    Xzibit11
    online
    Xzibit11, 28.01.2022 17:32
    +4
    Согласен
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    Frank Pider
    Frank Pider, 28.01.2022 18:05
    +2
    Игореша, шо такое, надоело что и тут Динамо не может обыграть кротов?
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    ash
    online
    ash, 28.01.2022 17:47
    +2
    Ну только не так. Что значит Динамо, Шахтер, Зоря, Металлист? Все должно быть по спортивному принципу: обладатель и финалист кубка, чемпион и вице-чемпион, в случае чего бронзовый призер или 4 место.
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    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 28.01.2022 18:10
    +1
    Зачем ,чтобы Динамо Кипр в полуфинале вылетало ?
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    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 28.01.2022 17:59
    +1
    И что поменяется ? Финал все равно будет динамо -шахтер . Только добавится еще два рыготных матча 
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.01.2022 17:51
    +1
    Дело говорит. Было бы интересней
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    Aleksandr Plutakhin
    online
    Aleksandr Plutakhin, 28.01.2022 17:39
    +1
    Це для федерації\асоціації набагато важче, ніж "понты колотить". Там багато випадкових людей.
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    worker
    online
    worker, 28.01.2022 18:14
    0
    umnuy2, 28.01.2022 18:10
    в испании кубок короля а у нас можно кубок Клоуна,Барыги,проффесора провести
    Суперкубок Хлеборобов!
    Это же у нас летом.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 28.01.2022 18:10
    0
    в испании кубок короля а у нас можно кубок Клоуна,Барыги,проффесора провести
    Ссылка
    worker
    online
    worker, 28.01.2022 18:10
    0
    Формат давно пора менять.
    Но не на испанский вариант.
    А как наш Winter Cup 2022, который пройдет в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля.
    В турнире четырех команд примут участие «Черноморец» Одесса, «Верес» Ровно, «Металлист» Харьков и «Полесье» Житомир.
    В один круг и каждый с каждым!
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    BekXan
    BekXan, 28.01.2022 18:06
    0
    С 1 - 4 команды по итогу турнирной таблицы вот и всё
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    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 28.01.2022 17:59
    0
    Так че изобретать велосипед? Динамо и Шахтер стартуют в Кубке с полуфиналов - и Суркис доволен и не без интереса))
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    axylinam
    axylinam, 28.01.2022 17:35
    -4
    Зачем так мелко плавать, можно это сделать с 16 командами, ну и обозвать этот турнир соответствующим образом
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 28.01.2022 17:46
    -8
    Идиот
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