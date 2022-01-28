ФОТО. Перчатки и футболка Эвертона. Усик и Миколенко обменялись подарками

Чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с футболистом «Эвертона» Виталием Миколенко и подарил ему перчатки с автографом.



Взамен боксер получил футболку «Эвертона» с 19-м номером, под которым играет Миколенко.



«С чемпионом», – подписал фото 22-летний футболист.