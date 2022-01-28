ФОТО. Перчатки и футболка Эвертона. Усик и Миколенко обменялись подарками

Чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с футболистом «Эвертона» Виталием Миколенко и подарил ему перчатки с автографом.
Взамен боксер получил футболку «Эвертона» с 19-м номером, под которым играет Миколенко.
«С чемпионом», – подписал фото 22-летний футболист.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.