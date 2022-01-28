ФОТО. Перчатки и футболка Эвертона. Усик и Миколенко обменялись подарками

Известные украинские спортсмены провели встречу

  • 28.01.2022 17:12
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ФОТО. Перчатки и футболка Эвертона. Усик и Миколенко обменялись подарками
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретился с футболистом «Эвертона» Виталием Миколенко и подарил ему перчатки с автографом.
 
Взамен боксер получил футболку «Эвертона» с 19-м номером, под которым играет Миколенко.
 
«С чемпионом», – подписал фото 22-летний футболист.  

Источник — Instagram

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