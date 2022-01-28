Свитолина после Australian Open поднимется на две позиции в рейтинге WTA

Элина снова будет в топ-15

  • 28.01.2022 16:30
  • 1653 просмотра
  • 5 комментариев
Свитолина после Australian Open поднимется на две позиции в рейтинге WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) со следующей недели снова вернется в топ-15 мирового рейтинга.
 
Несмотря на не самое удачное выступление в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису (третий круг), наша лучшая теннисистка обойдет в рейтинге американок Кори Гауфф и Софию Кенин, японку Наоми Осаку и румынку Симону Халеп. В то же время Элину опередят Даниэль Коллинс из США и британка Эмма Радукану.
 
Отметим, что 28-летняя Коллинс, которой предстоит сразиться за титул в Мельбурне, уже обеспечила себе дебют в первой десятке мирового рейтинга.
 
Также стоит отметить, что подтянется ближе к топ-50 Марта Костюк (№66 WTA), которая окажется на 53-й позиции, а Ангелина Калинина (№49 WTA) установит личный рекорд, заняв в новой редакции рейтинга 48-ю строчку.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    captain2009
    captain2009, 28.01.2022 17:44
    +2
    Александр Ад, 28.01.2022 17:17
    Колінз в 28 років в фіналі вперше,значить і у наших не все так погано
    Коли Колінз після універу повернулася в тур, Еліна вже була в двадцятці, хоча вони майже одного віку. Так що Даніель наздоганяла роки, витрачені на навчання. Поки що, є відчуття, що кар'єра Світоліної іде на спад. Хочеться, щоб Еліна довела протилежне.
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    Александр Ад
    Александр Ад, 28.01.2022 17:17
    +1
    Колінз в 28 років в фіналі вперше,значить і у наших не все так погано
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 28.01.2022 17:03
    +1
    Це ненадовго. З такою грою в першій 20-ті їх недовго залишилось перебувати.
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 28.01.2022 17:51
    0
    Это Победа!
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    terhoha
    online
    terhoha, 28.01.2022 17:34
    -1
    У другу сотню. Там її місце.
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