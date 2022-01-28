Свитолина после Australian Open поднимется на две позиции в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) со следующей недели снова вернется в топ-15 мирового рейтинга.



Несмотря на не самое удачное выступление в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису (третий круг), наша лучшая теннисистка обойдет в рейтинге американок Кори Гауфф и Софию Кенин, японку Наоми Осаку и румынку Симону Халеп. В то же время Элину опередят Даниэль Коллинс из США и британка Эмма Радукану.



Отметим, что 28-летняя Коллинс, которой предстоит сразиться за титул в Мельбурне, уже обеспечила себе дебют в первой десятке мирового рейтинга.



Также стоит отметить, что подтянется ближе к топ-50 Марта Костюк (№66 WTA), которая окажется на 53-й позиции, а Ангелина Калинина (№49 WTA) установит личный рекорд, заняв в новой редакции рейтинга 48-ю строчку.