Металлист сыграет с казахстанским клубом, который тренирует украинец

В рамках следующего этапа подготовки ко второй части сезона, харьковский «Металлист» сыграет с казахстанским «Акжайыком», который возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр.
Поединок запланирован на 11 февраля. Вечером того же дня харьковчане сыграют с «Полесьем» в заключительном туре Winter Cup 2022.
«Металлист» возглавляет таблицу Первой лиги, опережая «Кривбасс» на 11 очков. «Акжайык» занял 9-е место в КПЛ по итогам сезона 2021 года.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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