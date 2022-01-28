Металлист сыграет с казахстанским клубом, который тренирует украинец

Харьковская команда встретится с «Акжайыком» Владимира Мазяра

  • 28.01.2022 13:44
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Металлист сыграет с казахстанским клубом, который тренирует украинец
© ФК Металлист

В рамках следующего этапа подготовки ко второй части сезона, харьковский «Металлист» сыграет с казахстанским «Акжайыком», который возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр.

Поединок запланирован на 11 февраля. Вечером того же дня харьковчане сыграют с «Полесьем» в заключительном туре Winter Cup 2022.

«Металлист» возглавляет таблицу Первой лиги, опережая «Кривбасс» на 11 очков. «Акжайык» занял 9-е место в КПЛ по итогам сезона 2021 года.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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