Ньюкасл и Эвертон наблюдают за легендой Баварии

Английские «Ньюкасл» и «Эвертон» внимательно наблюдают за 32-летним нападающим «Баварии» и сборной Германии Томасом Мюллером.

Контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан до конца июня 2023 года, и стороны не спешат его продлевать. Если договориться не удастся, немецкий клуб может продать опытного футболиста.

Мюллер — воспитанник «Баварии», который находится в структуре мюнхенского клуба с 2000 года. В текущем сезоне футболист провел за мюнхенскую команду 29 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач.

Ориентировочная стоимость Томаса составляет €25 миллионов.

В активе Мюллера 110 матчей за сборную Германии, где он забил 42 мяча.