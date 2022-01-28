Андрей ВОРОБЕЙ: «Шансы Шахтера и Динамо — 50 на 50»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Воробей поделился мнением о том, кто завоюет золотые медали УПЛ в сезоне 2021/2022.

«Ничего нового не открою, если скажу, что «Шахтер» и «Динамо». Сейчас этих соперников разделяет два очка. Да, конкуренты недалеко, но я не думаю, что кто-то из них сможет вклиниться в эту борьбу. «Горняки» и динамовцы мало теряют очков, тем не менее, сейчас чемпионат таков, что сюрприз может случиться в любом туре. Поэтому шансы 50 на 50», — считает Воробей.