Андрей ВОРОБЕЙ: «Шансы Шахтера и Динамо — 50 на 50»

Специалист поделился ожиданиями от борьбы за золотые медали УПЛ

  • 28.01.2022 12:14
  • 449 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шансы Шахтера и Динамо — 50 на 50»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Андрей Воробей поделился мнением о том, кто завоюет золотые медали УПЛ в сезоне 2021/2022.

«Ничего нового не открою, если скажу, что «Шахтер» и «Динамо». Сейчас этих соперников разделяет два очка. Да, конкуренты недалеко, но я не думаю, что кто-то из них сможет вклиниться в эту борьбу. «Горняки» и динамовцы мало теряют очков, тем не менее, сейчас чемпионат таков, что сюрприз может случиться в любом туре. Поэтому шансы 50 на 50», — считает Воробей.

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.01.2022 12:57
    0
    і чого це Андрійко так скромно принижує свою улюблену ШД.
    Вони за пів року придбали гравців майже на 60 лям
    + новий багато лямовий тренерський штаб
    + всі ігри з Мариком не далі 70 км від Києва...
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