Винисиус ТОБИАС: «В Шахтере мне нравились Дуглас Коста и Тайсон»

Юный бразильский футболист «горняков» рассказал об адаптации в донецкой команде

  • 28.01.2022 10:58
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Винисиус ТОБИАС: «В Шахтере мне нравились Дуглас Коста и Тайсон»
© ФК Шахтер Донецк. Винисиус Тобиас

Новичок «Шахтера» Винисиус Тобиас во время прямого эфира в клубном Instagram ответил на вопросы болельщиков, рассказав об адаптации, первом спарринге, игровом номере и своих футбольных целях.

– Как прошла твоя адаптация, как приняла команда?
– Очень хорошо! Стараюсь быстрее адаптироваться, чтобы быть на одном уровне с командой.

– Что ты знал о «Шахтере» до перехода в клуб?
– Честно говоря, немного, потому что не следил ранее за командой, а уже после предложения начал следить за «Шахтером», изучать историю клуба и смотреть игры.

– Знал ли кого-то из футболистов «Шахтера» раньше, за чьей игрой следил?
– Мне очень нравились Дуглас Коста и Тайсон – ребята, которые уже прошли «Шахтер». До перехода в клуб общался с Фернандо и Додо, спрашивал о команде, думал, идти или не идти, но они говорили только хорошее.

– С кем уже успел подружиться?
– Все ребята здесь для меня лучшие друзья, приятно, что меня хорошо здесь приняли. А вообще, сейчас на сборах я живу в номере с Тете, потому с ним пока больше дружу и общаюсь.

– Почему выбрал именно 27-й номер?
– Я хотел 26, потому что на это число выпадает день рождения моей жены, но он занят, так что я взял 27 – это тоже красивая цифра.

– Правда ли, что ты начал карьеру форвардом, затем играл в полузащите и только потом переквалифицировался в защитника? На какой позиции тебе комфортнее всего?
– Действительно, я играл на позициях флангового полузащитника и нападающего, но удобнее всего – на фланге в защите.

– Ты успел принять участие в одном спарринге «Шахтера», где клубу удалось победить. Болельщикам понравилась твоя игра, тебя называли лучшим футболистом матча после голевой передачи на Судакова. Насколько важно проявить себя на максимум с первых же спаррингов в новой команде?
– Мы добились победы – это главная цель. Мне удалось достойно проявить себя в первом матче в футболке «Шахтера». Это может послужить в будущем, когда уже в поединках чемпионата я смогу выйти на поле и полезным действием помочь команде победить.

– Твои цели на 2022 год?
– Прежде всего, надо добывать титулы, учитывая, что ты играешь в «Шахтере».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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