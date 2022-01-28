Николай МАТВИЕНКО: «Де Дзерби прививает команде дух победителя»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о главном тренере команды Роберто Де Дзерби.
«Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально. Мы постоянно вовлечены в этот процесс и нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя. Нужно, чтобы все были друг за друга и не было никаких обиженных.
Мы должны радоваться мелочам. Вы видели, как мы радовались, когда забили Александрии в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются», - сказал Матвиенко.
Источник — Футбол 1/2/3
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Дух переможця дуже гарно було видно в Лізі чемпіонів цього сезону. Саме в таких іграх прищеплюється, чи навіть гартується, дух переможця.
А радіти, не тямлячись від щастя, голу в ворота Олександрії можуть гравці тернопільської Ниви. Для них це справді успіх і поступ вперед.
Не в образу гравцям і вболівальникам Олександрії. В вас чудова команда.
Тренер вчить гравців емоціями показувати радість від забитого гола.!!!!
Тобто вчить їх акторської майстерності.
Дух переможця дуже гарно було видно в Лізі чемпіонів цього сезону. Саме в таких іграх прищеплюється, чи навіть гартується, дух переможця.
А радіти, не тямлячись від щастя, голу в ворота Олександрії можуть гравці тернопільської Ниви. Для них це справді успіх і поступ вперед.
Не в образу гравцям і вболівальникам Олександрії. В вас чудова команда.
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- Срна "Де Дзерби на уровне с Гвардиолой"
- Матвиенко "Де Дзерби прививает команде дух победителя" это после того как Мариуполь ляжет в нужном ракурсе на поле да?
А скоро будет кубок в Турции вообще между клубами УПЛ. Это плохо? Или гыгыгы?
А скоро будет кубок в Турции вообще между клубами УПЛ. Это плохо? Или гыгыгы?
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