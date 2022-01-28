Николай МАТВИЕНКО: «Де Дзерби прививает команде дух победителя»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о главном тренере команды Роберто Де Дзерби.

«Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально. Мы постоянно вовлечены в этот процесс и нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя. Нужно, чтобы все были друг за друга и не было никаких обиженных.

Мы должны радоваться мелочам. Вы видели, как мы радовались, когда забили Александрии в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются», - сказал Матвиенко.