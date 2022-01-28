Николай МАТВИЕНКО: «Де Дзерби прививает команде дух победителя»

Защитник «Шахтера» поделился мнением о главном тренере

  • 28.01.2022 11:05
  • 337 просмотров
  • 11 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «Де Дзерби прививает команде дух победителя»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о главном тренере команды Роберто Де Дзерби.

«Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально. Мы постоянно вовлечены в этот процесс и нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя. Нужно, чтобы все были друг за друга и не было никаких обиженных.

Мы должны радоваться мелочам. Вы видели, как мы радовались, когда забили Александрии в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются», - сказал Матвиенко.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 28.01.2022 11:15
    +5
    Сейчас победят Мариуполь в безкомпромиссном дерби и дух победы приподымится
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    scout1202
    online
    scout1202, 28.01.2022 11:13
    +4
    стандартні завчені фрази... можна подумати, що Луческу, Фонсека чи Каштру не прищеплювали
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    Tristan
    online
    Tristan, 28.01.2022 12:01
    +1
    слишком пафосны все эти сравнения , ахи, охи и вздохи от футбола Де Дзерби. По факту еврокубковый сезон провален вчистую, ни одной вразумительной игры с тактической точки зрения за всё время работы итальянца ни в ЛЧ,ни в УПЛ. Как по мне, худший Шахтёр за многие последние годы
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    New Zealander
    New Zealander, 28.01.2022 11:53
    +1
    Fanat230784, 28.01.2022 11:18
    Щось Микола путає.
    Дух переможця дуже гарно було видно в Лізі чемпіонів цього сезону. Саме в таких іграх прищеплюється, чи навіть гартується, дух переможця.
    А радіти, не тямлячись від щастя, голу в ворота Олександрії можуть гравці тернопільської Ниви. Для них це справді успіх і поступ вперед.
    Не в образу гравцям і вболівальникам Олександрії. В вас чудова команда.
    Так в Шахтарі ж йде так звана "перестройка". Рим не за один день строївся.
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    New Zealander
    New Zealander, 28.01.2022 11:51
    +1
    Молодці. Дух переможців це те що нам треба. Відчуваю що успіхи в Лізі Чемпіонів вже не за горами. Треба знову почати бити такі команди як Реал і все буде пучком.
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    Fanat230784
    Fanat230784, 28.01.2022 11:20
    +1
    Ааааа, все...зрозумів.
    Тренер вчить гравців емоціями показувати радість від забитого гола.!!!!
    Тобто вчить їх акторської майстерності.
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    Fanat230784
    Fanat230784, 28.01.2022 11:18
    +1
    Щось Микола путає.
    Дух переможця дуже гарно було видно в Лізі чемпіонів цього сезону. Саме в таких іграх прищеплюється, чи навіть гартується, дух переможця.
    А радіти, не тямлячись від щастя, голу в ворота Олександрії можуть гравці тернопільської Ниви. Для них це справді успіх і поступ вперед.
    Не в образу гравцям і вболівальникам Олександрії. В вас чудова команда.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 28.01.2022 12:03
    0
    ... спочатку було ДНК пАбєдітєлєй... тепер дух...
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    LFC
    online
    LFC, 28.01.2022 11:36
    0
    Интересно а в Шахтер тоже из комик шоу набирают?
    - Каштру "Мы покажем Интеру свое ДНК"
    - Пятов "Не думаю что Динамо в 3х матчах забьет 10 голов" - после того как это произошло: Пятов "я наверное помолчу"
    - Срна "Де Дзерби на уровне с Гвардиолой"
    - Матвиенко "Де Дзерби прививает команде дух победителя" это после того как Мариуполь ляжет в нужном ракурсе на поле да?
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    worker
    online
    worker, 28.01.2022 11:22
    0
    Maksim Dimitrov, 28.01.2022 11:15
    Сейчас победят Мариуполь в безкомпромиссном дерби и дух победы приподымится
    Лучше было играть самим с собой, если Солигорск отказался от игры? Или ты думаешь, что так сразу можно найти другую команду, у которой свой график утверждён? Хорошо, хоть Мариуполь там.
    А скоро будет кубок в Турции вообще между клубами УПЛ. Это плохо? Или гыгыгы?
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    LFC
    online
    LFC, 28.01.2022 11:38
    -1
    worker, 28.01.2022 11:22
    Лучше было играть самим с собой, если Солигорск отказался от игры? Или ты думаешь, что так сразу можно найти другую команду, у которой свой график утверждён? Хорошо, хоть Мариуполь там.
    А скоро будет кубок в Турции вообще между клубами УПЛ. Это плохо? Или гыгыгы?
    Worker "Лучше играть самим с собой" вас откуда таких берут?
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