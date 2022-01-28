ВИДЕО. Мбаппе про свою карьеру в ПСЖ, приход Месси и Лигу чемпионов

Вашему вниманию запись недавнего интервью нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

В нем он расскажет о своей карьере за парижский клуб, приходе и адаптации Лионеля Месси, планах покорения Лиги чемпионов и изменениях, которые произошли с ним за последние несколько сезонов.