ВИДЕО. Мбаппе про свою карьеру в ПСЖ, приход Месси и Лигу чемпионов

Вашему вниманию запись недавнего интервью нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.
В нем он расскажет о своей карьере за парижский клуб, приходе и адаптации Лионеля Месси, планах покорения Лиги чемпионов и изменениях, которые произошли с ним за последние несколько сезонов.
Источник — Sport.ua
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