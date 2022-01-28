ФОТО. Ярмоленко отдохнул в Дубае с семьей

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отдохнул в Дубае вместе со своей женой Инной и сыновьями.

«Еле уговорила на семейное фото», — прокомментировала Инна свежий снимок с дубайского пляжа.

Несколько дней назад Ярмоленко опубликовал в сторис фото с 47-летним украинским тренером Сергеем Ребровым, который возглавляет «Аль-Айн» из ОАЕ.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €3,5 миллиона.