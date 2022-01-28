Артем БОНДАРЕНКО: «Футбол Де Дзерби — шахматы на поле»

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о футболе, который прививает команде главный тренер Роберто Де Дзерби.

— Я пока не встречал ни одного футболиста твоей команды, который даже в частной беседе, а не только в интервью, сказал бы, что ему не нравится новая игра «Шахтера». Тебе она тоже по душе?

— Конечно. Как можно на белое говорить черное? Мне очень нравится этот футбол. Тяжелый в понимании, но, когда он идет, ты просто кайфуешь на поле. Считаю, что Роберто де Дзерби ставит нам самый современный футбол. Я бы сказал — последнюю его версию (улыбается).

— В этой игре намного важнее думать, а уже потом бегать?

— Ну, думать надо всегда. Но именно в нашем случае — в первую очередь, во вторую и в третью. Вот только если у тебя не окажется сил, то и голова не будет варить так, как надо. Футбол «Шахтера» я бы назвал шахматами на поле.

— На доске в шахматы играешь?

— Нет, но хочу попробовать. Для начала думаю в телефон загрузить. Пока не научусь нормально играть, в основу, наверное, не попаду (улыбается).