Артем БОНДАРЕНКО: «Футбол Де Дзерби — шахматы на поле»

Футболист «Шахтера» поделился мнением о современной игре донецкого клуба

  • 28.01.2022 10:12
  • 172 просмотра
  • 2 комментария
Артем БОНДАРЕНКО: «Футбол Де Дзерби — шахматы на поле»
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

21-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о футболе, который прививает команде главный тренер Роберто Де Дзерби.

— Я пока не встречал ни одного футболиста твоей команды, который даже в частной беседе, а не только в интервью, сказал бы, что ему не нравится новая игра «Шахтера». Тебе она тоже по душе?
— Конечно. Как можно на белое говорить черное? Мне очень нравится этот футбол. Тяжелый в понимании, но, когда он идет, ты просто кайфуешь на поле. Считаю, что Роберто де Дзерби ставит нам самый современный футбол. Я бы сказал — последнюю его версию (улыбается).

— В этой игре намного важнее думать, а уже потом бегать?
— Ну, думать надо всегда. Но именно в нашем случае — в первую очередь, во вторую и в третью. Вот только если у тебя не окажется сил, то и голова не будет варить так, как надо. Футбол «Шахтера» я бы назвал шахматами на поле.

— На доске в шахматы играешь?
— Нет, но хочу попробовать. Для начала думаю в телефон загрузить. Пока не научусь нормально играть, в основу, наверное, не попаду (улыбается).

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 10:18
    +2
    Первый раз слышу, что в шахматах фигуры поперёк доски ходят
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 10:40
    0
    На доске в шахматы играешь?
    — Нет, но хочу попробовать. Для начала думаю в телефон загрузить. Пока не научусь нормально играть, в основу, наверное

    А ну ясно, если тип не умеет играть в шахматы , то понятно что он сравнивает футбол де Дзерби с этой игрой
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