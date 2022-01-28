Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Нива нацелена на борьбу за выход в УПЛ»

Функционер тернопольской команды рассказал об амбициозных целях

  • 28.01.2022 10:18
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Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Нива нацелена на борьбу за выход в УПЛ»
© ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный

Спортивный директор тернопольской Нивы Сергей Задорожный рассказал о задачах команды на вторую часть сезона в Первой лиге.

«Мы сейчас находимся на пятом мест в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд. У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег. Хочется новичков посмотреть на поле. Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта», - сказал Задорожный.

Отметим, что после 20 туров тернопольская «Нива» занимает 5 место в турнирной таблице Первой лиги и отстает от третьей строчки на четыре очка.

Источник — Футбол 1/2/3

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