Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Нива нацелена на борьбу за выход в УПЛ»

Спортивный директор тернопольской Нивы Сергей Задорожный рассказал о задачах команды на вторую часть сезона в Первой лиге.
«Мы сейчас находимся на пятом мест в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд. У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше. К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег. Хочется новичков посмотреть на поле. Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта», - сказал Задорожный.
Отметим, что после 20 туров тернопольская «Нива» занимает 5 место в турнирной таблице Первой лиги и отстает от третьей строчки на четыре очка.
Источник — Футбол 1/2/3
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