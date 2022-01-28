Черноморец отказался от боснийского вратаря

На очередном этапе подготовки к весенней части сезона в одесском «Черноморце» не будет 22-летнего боснийского голкипера Филипа Василя, который находился на просмотре.

Выступавший на родине за ФК «Травник» футболист несколько дней назад покинул расположение украинской команды. Не исключено, что после первого турецкого сбора отсеются еще 4-5 футболистов.

Завершивший накануне первый турецкий сбор одесский «Черноморец» в первой половине дня должен был вылететь в Украину, однако утренний рейс ввиду обильных снегопадов, вызвавших коллапс в деятельности разных авиационных служб и самих воздушных лайнеров, был отменен.

Оперативно была достигнута договоренность об организации чартера, который смог бы прилететь из Украины в Турцию и поздно вечером доставить «Черноморец» в Одессу.

Часть «моряков» осталась в Белеке, где команде Романа Григорчука спустя четыре дня предстоит начать второй по счету тренировочный сбор. Он продлится до 17 февраля.