Сергей ЧОБОТЕНКО: «У Маркевича современный подход к тренировкам»

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко рассказал о подготовке команды ко второй части сезона УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.
«На сборах у нас интенсивные тренировки с мячом. Занятия тяжелые. Нет уже тех бегов, которые раньше давали тренеры. Играем в держание мяча с минимумом касаний, в футбол в разных формациях и плюс товарищеские матчи», - сказал Чоботенко.
Напомним, после первой части сезона «Мариуполь» идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав восемь очков.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.