Сергей ЧОБОТЕНКО: «У Маркевича современный подход к тренировкам»

Защитник «Мариуполя» рассказал о тренировках на сборах

  • 28.01.2022 08:20
  • 198 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей ЧОБОТЕНКО: «У Маркевича современный подход к тренировкам»
© FootBoom. Сергей Чоботенко

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко рассказал о подготовке команды ко второй части сезона УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«На сборах у нас интенсивные тренировки с мячом. Занятия тяжелые. Нет уже тех бегов, которые раньше давали тренеры. Играем в держание мяча с минимумом касаний, в футбол в разных формациях и плюс товарищеские матчи», - сказал Чоботенко.

Напомним, после первой части сезона «Мариуполь» идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав восемь очков.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности