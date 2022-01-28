Сергей ЧОБОТЕНКО: «У Маркевича современный подход к тренировкам»

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко рассказал о подготовке команды ко второй части сезона УПЛ на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«На сборах у нас интенсивные тренировки с мячом. Занятия тяжелые. Нет уже тех бегов, которые раньше давали тренеры. Играем в держание мяча с минимумом касаний, в футбол в разных формациях и плюс товарищеские матчи», - сказал Чоботенко.

Напомним, после первой части сезона «Мариуполь» идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав восемь очков.