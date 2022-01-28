Юрий ВИРТ: «Мои футболисты уже каждый день ждут Winter Cup 2022»

Наставник «Вереса» – об участии в товарищеском турнире

  • 28.01.2022 07:39
  • 476 просмотров
  • 2 комментария
Юрий ВИРТ: «Мои футболисты уже каждый день ждут Winter Cup 2022»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал об ожиданиях своих футболистов сыграть в Winter Cup 2022.

«В Winter Cup 2022 есть спортивная составляющая. Футболистам это интересно и они каждый день уже ждут этот турнир. У нас все спарринги были запланированы с зарубежными командами, но я хотел сыграть и с украинскими коллективами. Когда Вересу предложили принять участие в Winter Cup 2022, я с радостью согласился», - сказал Вирт.

Напомним, что турнир пройдет с 3 по 12 февраля.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    Мирон Андрусский
    Мирон Андрусский, 28.01.2022 09:00
    +1
    Kovalchuk, 28.01.2022 07:54
    Лучше пускай ждут чемпионат, а не какие-то турнирчики
    Им просто в чемпионате и так ничего не светит.
    Из-за этого ждут этот,,турнирчик,, чтобы побороться хотя бы за второе место хоть где-то.
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    Kovalchuk
    Kovalchuk, 28.01.2022 07:54
    +1
    Лучше пускай ждут чемпионат, а не какие-то турнирчики
    Ссылка
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