Юрий ВИРТ: «Мои футболисты уже каждый день ждут Winter Cup 2022»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал об ожиданиях своих футболистов сыграть в Winter Cup 2022.

«В Winter Cup 2022 есть спортивная составляющая. Футболистам это интересно и они каждый день уже ждут этот турнир. У нас все спарринги были запланированы с зарубежными командами, но я хотел сыграть и с украинскими коллективами. Когда Вересу предложили принять участие в Winter Cup 2022, я с радостью согласился», - сказал Вирт.

Напомним, что турнир пройдет с 3 по 12 февраля.