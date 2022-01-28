Игорь ПЕРДУТА: «На наших тренировках часто летают искры»

Защитник «Ворсклы» рассказал об атмосфере в команде

  • 28.01.2022 07:19
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Игорь ПЕРДУТА: «На наших тренировках часто летают искры»
© ФК Ворскла. Игорь Пердута

Лидер полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал об атмосфере внутри коллектива.

«Когда мы выходим на игру или тренировку, то у нас нет разделения на легионеров и украинцев. Все делают одно дело. Каждый может высказать партнеру в лицо свое мнение, если он неправ. Мы можем ругаться. Бывает, что мы с Володей Чеснаковым рубимся друг против друга на тренировках, когда играем за разные команды. Когда мы выходим с поля, то забываем об этом. У нас хороший коллектив.

С иностранцами тоже хорошие взаимоотношения. Опять же, на тренировках могут лететь искры, но потом мы спокойно садимся ужинать вместе и все хорошо», - сказал Пердута.

Источник — Футбол 1/2/3

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