Игорь ПЕРДУТА: «На наших тренировках часто летают искры»

Лидер полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал об атмосфере внутри коллектива.
«Когда мы выходим на игру или тренировку, то у нас нет разделения на легионеров и украинцев. Все делают одно дело. Каждый может высказать партнеру в лицо свое мнение, если он неправ. Мы можем ругаться. Бывает, что мы с Володей Чеснаковым рубимся друг против друга на тренировках, когда играем за разные команды. Когда мы выходим с поля, то забываем об этом. У нас хороший коллектив.
С иностранцами тоже хорошие взаимоотношения. Опять же, на тренировках могут лететь искры, но потом мы спокойно садимся ужинать вместе и все хорошо», - сказал Пердута.
Источник — Футбол 1/2/3
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