Ференцварош с Зубковым в составе уступил команде Фаворова

Это был первый матч украинца под руководством Станислава Черчесова

  • 28.01.2022 01:23
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Ференцварош с Зубковым в составе уступил команде Фаворова
© ФК Ференцварош. Станислав Черчесов

В Венгрии состоялся перенесенный матч четвертого тура национального первенства. «Ференцварош» украинского футболиста Александра Зубкова на выезде уступил «Академии Пушкаша».

Для украинца это был первый официальный матч под руководством российского тренера Станислава Черчесова. Зубков провел на поле 71 минуту и был заменен.

«Академия Пушкаша» победила со счетом 1:0, за этот клуб сыграл другой украинец Артем Фаворов, который провел на поле 84 минуты.

Чемпионат Венгрии, 4 тур
«Академия Пушкаша» – «Ференцварош» – 1:0
Удаление: Бешич

Источник — Sport.ua

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