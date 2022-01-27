ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал сербского форварда

Марко Лазетич продолжит карьеру в Италии

  • 27.01.2022 21:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал сербского форварда
© ФК Милан

«Милан» официально сообщил о подписании форварда «Црвены Звезды» Марко Лазетича. Контракт рассчитан на 4,5 года – до лета 2026 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 4 миллиона евро. Лазетич, которому лишь 22 января исполнилось 18 лет, будет выступать за «Милан» под 22-м номером.

В нынешнем сезоне на счету Лазетича 1 гол в 16 матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах.

Источник — ФК Милан

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